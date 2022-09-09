Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü



Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da jandarmanın kaçak kazı yaparken yakaladığı ve "Ne yapıyorsunuz" diye sorduğu 3 şüpheliden biri, "Yalan yok komutanım görüyorsunuz" cevabını verdi.

Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkisinde jandarma, ormandaki kayalıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyonda E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Ekiplerin baskınında jandarmanın "Ne yapıyorsunuz" sorusuna şüphelilerden biri, "Yalan yok komutanım görüyorsunuz" diye cevap verdi. Jandarma operasyonda 35 kazı malzemesi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2022-09-09 15:33:44



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