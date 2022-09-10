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Turistler deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını izledi

DHA

Turistler deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını izledi


Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor. Sahilde yuvasından çıkamayan 18 yavru caretta carettanın hayata tutunma çabasını turistler ilgiyle izledi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki, nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Çıralı'da yavrular denizle buluşmaya devam ediyor. 11 Temmuz'dan itibaren takip edilen yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar, kontrol amaçlı açılıyor. Plajda bu sezon belirlenen 103 yuvadan 94'üncüsü de kontrollü olarak açıldı. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz'ün Türkçe ve İngilizce bilgilendirmesinin ardından, Kaymakam Hüseyin Çam ve İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Ramazan Ergel'in de yardımıyla yuva açıldı. 64 yumurta bulunan yuvadan 42 deniz kaplumbağasının gece saatlerinde denizle buluştuğu tespit edildi. Kalan 18 caretta caretta yuvadan çıkarıldı.
TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ
Yuvaların kontrollü olarak açıldığı süreçte gerçekleştirilen etkinliğe 350 civarında turist katıldı. Tatilciler yuvadan çıkarılan caretta carettayı ilgiyle izleyip görüntüledi. Sahilde bir süre ilerleyen deniz kaplumbağaları korumaya alındı. Deniz kaplumbağalarının görevliler tarafından gece saatlerinde sahile bırakılıp denizle buluşmaları sağlanacak.
'ŞAHİTLİK ETTİĞİMDEN DOLAYI MUTLUYUM'
Yuvanın açılmasına yardım eden Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, şunları söyledi:
"Caretta carettaların yuvalarından çıkarak denizle buluşmasına şahitlik ettik. 94 numaralı yuvamızdan carettaların çıkışı gerçekleşti. Bu bölgede 103 tane yuvamız vardı. 94'üncüsünün çıkışı gerçekleşti. 9 tane yuvamız kaldı. Yuvada 60 yavrumuzdan kalan 18'inin çıkışına şahitlik ettik. Burası el değmemiş ülkemizin cennet mekanlarından biri ve halk, ziyaretçiler de bunun bilincinde. Burayı korumalarından dolayı da kıymetli muhtarımıza ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz. Güzel anların ölümsüzleştirilmesi ve devamı noktasında doğaseverleri sorumluluğa davet ediyorum. Buraları korumamız lazım."
'SON 9 YUVAMIZ KALDI'
Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise "Deniz kaplumbağası yavrularımız denizle buluşmaya başladılar. Bugün 94'üncü yuvamızı açtık. Yüksek bir katılımcımız vardı. Merak eden insanlar var. Bu olayı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren buradalar. 9 yuvamız kaldı. Ay sonu tamamı biterek sezonu kapatırız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2022-09-10 15:07:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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