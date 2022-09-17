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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Adana Demirspor: 0-3

DHA

Antalyaspor - Adana Demirspor: 0-3


Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Güray Vural, Soner Aydoğdu, Fredy (Dk.77 Hakan Özmert), Ndao (Dk 46. Cemali Sertel), Ghacha (Dk. 59 Nakajima), Luiz Adrianno (Dk. 13 Ufuk Akyol), Haji Wright
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Samet Akaydın, Rakitsky, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Yusuf Sarı (Dk. 63 Guldbrandsen), Belhanda (Dk. 80 Assombalonga), Onyekuru (Dk. 46 Akintola), Emre Akbaba, (Dk. 43 Semih Güler)
GOLLER: Dk. 1 Belhanda, Dk. 76 Guldbrandsen, Dk. 84 Assombalonga (Adana Demirspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 7 Soner Aydoğdu, Dk. 59 Nakajima (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 39 Rakitsky (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Rodrigues, Guldbrandsen(Adana Demirspor), Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.1'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un defansında Kudryashov'un hatalı pasında Emre Akbaba topa sahip oldu. Emre Akbaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda topu filelerle buluşturdu. 47'nci saniyede Belhanda'nın kaydettiği gol, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in en erken golü oldu: 1-0.
19'uncu dakikada Rakitsky'nin orta sahadan pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasından şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
22'nci dakikada Adana Demirspor savunmasından topu kapan Bünyamin Balcı, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta top kale direğinin sağından dışarı çıktı.
27'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru, topu filelere gönderdi. VAR kontrolü sonrası Onyekuru'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada Adana Demirspor atağında Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda top Boffin'de kaldı.
48'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Bünmayin Balcı'nın şutunda Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.
57'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Haji Wright orta sahada kazandığı topla defans oyuncularını geçerek sağ kanattan çeza sahasına girdi. Wright'ın şutunu Ertaç Özbir kurtardı.
59'uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Nakajima, Sverson'a yaptığı müdahale sonrası oyuna girdikten saniyeler sonra kırmız kart gördü.  
76'ncı dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan yaptığı atakta Svensson'un ara pasında Guldbrandsen ceza sahası çizgisinde topla buluştu.  Guldbrandsen'in sert şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
84'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta sahada topu kapan Assombalonga rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Assombalonga, kalenin solundan topu filelere gönderdi: 3-0.
Karşılaşmayı Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga Yıldırım
2022-09-17 22:07:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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