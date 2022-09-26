10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu vinçle çıkarıldı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatma Doğan, otlattığı 3 yaşındaki ineğini saat 09.00 sıralarında üzeri ahşaptan yapılma kapakla örtülü 30 yıllık eski su kuyusunun yanındaki ağaca bağladı. Bir süre sonra inek, su kuyusunun üzerine çıktı. İnek, ağırlığına dayanamayan ahşap kapağın kırılmasıyla 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Durumu fark eden Fatma Doğan'ın haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Manavgat Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın sonunda inek kuyudan vinçle çıkarılarak tarlaya bırakıldı. Bir boynuzu kırılan inek, birkaç dakika sonra ayaklanarak yakındaki çimenlikte otlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ömer KARÇA

2022-09-26 15:24:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.