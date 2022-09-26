10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı

Ömer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu vinçle çıkarıldı.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatma Doğan, otlattığı 3 yaşındaki ineğini saat 09.00 sıralarında üzeri ahşaptan yapılma kapakla örtülü 30 yıllık eski su kuyusunun yanındaki ağaca bağladı. Bir süre sonra inek, su kuyusunun üzerine çıktı. İnek, ağırlığına dayanamayan ahşap kapağın kırılmasıyla 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.
Durumu fark eden Fatma Doğan'ın haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Manavgat Belediyesi'ne ait vinç olay yerine gelerek ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın sonunda inek kuyudan vinçle çıkarılarak tarlaya bırakıldı. Bir boynuzu kırılan inek, birkaç dakika sonra ayaklanarak yakındaki çimenlikte otlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ömer KARÇA
2022-09-26 15:24:57
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