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Ev bulamayan yabancılar apart otelleri doldurdu

DHA

Ev bulamayan yabancılar apart otelleri doldurdu


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, artan kira fiyatları ve bazı mahallelerin yabancıların ikametine kapatılmasıyla Konyaaltı ilçesindeki bazı apart otellerde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Uzun süreli rezervasyonların yapıldığı apart otellerdeki rezervasyonların bazıları, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından 6 aya kadar uzadı.
Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından Antalya'ya uzun süreli gelen Rus ve Ukraynalıların sayısı arttı. Oturum izni almak isteyen yabancılar ise uzun süreli ev kiraladı veya satın aldı. Yükselen fiyatlar nedeniyle ev bulmak, hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için zorlaştı. Fahiş noktalara ulaşan fiyatlar nedeniyle ev sahibikiracı anlaşmazlıkları arttı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 58 ilde yabancıların ikametine kapattığı 1169 mahalle arasında, Antalya'da da 10 mahalle yer aldı. Özellikle Rusların yoğun bulunduğu Konyaaltı ilçesindeki Hurma, Sarısu ve Liman mahalleleri, ikamet iznine kapatılınca ev bulmakta zorlanan yabancılar bu süre zarfında otellerde konaklamaya başladı.
Fiyat ve ev konsepti nedeniyle daha çok tercih edilen apart oteller, önceki senelerde ekim ayında kapattıkları sezonu uzattı. Bölgedeki bazı apart otellerin doluluk oranı, yıl sonuna kadar yüzde 100'e kadar ulaştı. Rusya'nın son kısmi seferberlik ilanının ardından mevcut rezervasyonların da uzatılmasıyla apart otellerde rezervasyonların süreleri 6 aya kadar ulaştı.
'KİMİ 3 AY KİMİ 6 AY UZATTI'
Konyaaltı'nda apart otelin işletmeciliği yapan Muhammet İnci, otellerin yıl sonuna kadar tamamen dolu olduğunu söyledi. İnci, "Önceki yıllarda 1 Ekim itibarıyla geriler ve çoğu otel sezonu kapatırdı. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle rezervasyonlarımızın birçoğu uzadı. Rusya'nın seferberlik ilanının ardından rezervasyonlarımızın bazıları uzadı. Bazı misafirlerimizin kimisi 3 ay, kimisi 6 ay rezervasyonlarını uzattı" dedi.
'KIŞI BURADA GEÇİRECEK ŞEKİLDE REZERVASYON YAPIYORLAR'
Konyaaltı bölgesinin tercih edilmesinin en büyük nedeninin, denize yakınlığı olduğunu belirten İnci, "Genelde Rusya ve Ukrayna vatandaşları Konyaaltı bölgesini tercih ediyor. Bu bölgede kiralık ev bulmakta zorlandıkları için daha çok ev konseptinde aile için daha uygun olması nedeniyle apart otelleri tercih ediyorlar. Gelenler kışı burada geçirecek şekilde rezervasyonlarını yapıyor. Gelenlerin çoğu ev bulamamaktan, buldukları evlere de fahiş fiyatlar istenmesinden mustaripler" diye konuştu.
SAVAŞTAN KAÇTI, 3 AYDIR OTELDE KALIYOR
Önceki yıllarda tatil için tercih ettiği Antalya'ya bu kez savaşın başlamasıyla geldiğini anlatan Tatiana Bogun, "Savaşın başlamasının ardından Ukrayna'dan 5 ay önce geldim. 3 aydır otelde kalıyorum. Ukrayna'ya gitmeyi çok istiyorum. Savaş biterse ülkeme döneceğim. Burada insanlar çok iyi, yardımcı oluyorlar. Ne zaman Ukrayna'ya gideceğimi bilmiyorum" dedi.
'EV ALMAK ŞU AN ZOR'
Antalya'ya gelen Rus vatandaşlarına, yazdığı blog sitesinde yol gösteren Zhanara Uskenova, "Türkiye çok güzel ve çok güzel insanlar var, bunun için daha çok burayı tercih ediyorlar. Daha iyi yaşamak için buraya geliyorlar. Gelenler çocuklarının okulları ve yatırım için evleri nerede bulabileceklerini soruyor. Geliyorlar ama ev almak şu an biraz zor. Çünkü bazı yerler kapatıldı. Bulamayanlar şu an için otellerde kalıyor ve bekliyorlar. Onlar satın almak istiyor ama biraz zor" diye konuştu.
Antalya'nın nüfusunun, yurt dışından ve Türkiye'den göç alarak hızla arttığına değinen Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise "Turizm başkenti Antalya'da Rusya'nın son seferberlik ilanından sonra gelenlerin sayısı yüzde 20 arttı. 6-7 ay önceki gibi çok fahiş fiyatlar yok. O zaman fahiş fiyat bir balondu ve bu balon patladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-10-03 10:35:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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