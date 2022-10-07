Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Herford kentinden kamp için gelen Alman boksörler, Manavgatlı boksörlerle antrenman maçı yaptı.
Manavgat'ın kardeş şehri Almanya'nın Herford kentinden kamp için ilçeye gelen BSV 1929 Herford E.V. boks takımının sporcuları, Manavgat ve Alanyalı boksörlerle antrenman maçı yaptı. Manavgat'ta bir boks okulunda yapılan antrenman maçı gerçeğini aratmadı.
Kamp için kardeş şehir Manavgat'ı tercih ettiklerini belirten BSV 1929 Herford E.V. boks takımının Türk asıllı antrenörü Merve Güleç, her iki kent arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.
2002 yılında Herford ile kardeş şehir olan Manavgat'ta, Herfordlu sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise, "Bugün boks için buradaydık, bundan sonra diğer branşlar için Herford'dan gelecek takımları ağırlamak isteriz. Bu voleybol branşı olabilir, basketbol branşı olabilir. Tüm branşlarda Herfordla kardeşliğimizi pekiştirmek için etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
BSV 1929 Herford E.V. boks takımından görüntü
Türk boksörlerden görüntü
Türk-Alman sporcuların toplu görüntüsü
Takımların antrenmanından görüntü
Türk ve Alman boksörlerin antrenman karşılaşmalarından görüntü
RÖP. Merve Güleç
RÖP. Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya
Maç öncesi selamlaşma görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-10-07 14:23:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.