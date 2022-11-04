Yunan unsurlarının bıraktığı denizde boğulan Mısırlı, kimsesizler mezarlığına defnedildi

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada, Yunan unsurlarınca bırakıldığı denizde boğulan Mısır vatandaşı Keroles Saber Nassef Attalla (17), kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Kentte 17 Ekim'de Kaş ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na gitmeye çalışan Mısır vatandaşı Keroles Saber Nassef Attalla ile 2 arkadaşı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince adanın açıklarında durduruldu. Attalla ve 2 arkadaşı, Yunan unsurlarınca bottan indirilip, denize bırakıldı. 2 arkadaşı yüzerek Kaş sahiline ulaşırken, Attalla ise yüzme bilmediği için boğuldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir süre sonra Attalla'nın cansız bedenini Kaş açıklarında buldu. Attalla'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından 15 gün morgda bekletilen cansız beden, özel cenaze firmasınca alındıktan sonra kimsesizler mezarlığında defnedildi. Attalla'nın 2 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-04 12:31:36



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