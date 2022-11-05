Tarihi Saat Kulesi'ne 90 yıl sonra konulan kubbenin, örtüsü kaldırıldı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın en önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin orijinal yapısında bulunan ve 1930'lardaki bir fırtınada yıkılan kubbesi, 90 yıl sonraki restorasyonla yeniden yerine konulduktan sonra etrafındaki örtüsü de bugün kaldırıldı.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda, 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin devam eden restorasyon çalışmalarında, 1930'lu yıllarda fırtına nedeniyle düşen kubbesi, önceki günlerde vinçle yeniden yerine konuldu. 4,5 tonluk kubbenin, kulenin tepesine yerleştirilmesinin ardından montaj işlemleri gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmaları sırasında branda ile kapatılan kulenin çevresi, kubbeli haliyle ilk defa görüntülendi. 21,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi'nin sadece kubbe kısmındaki brandalar açıldı. Yaklaşık 90 yıl sonra orijinal halinde olduğu gibi kubbesiyle ilk defa görüntülenen Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi'nden koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, kubbenin 345 santimetre çapında ve 4,5 ton ağırlığında, orijinal haline uygun olarak kurşun ve ahşap gibi malzemeler kullanılarak imal edildiğini söyledi.

Kubbeyle birlikte uzun yıllardır kulenin üzerinde görüntülenen imitasyon dendanlardan da tarihi yapının kurtulduğunu anlatan Karabayram, "Bugün Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy beyin ziyaretinde Sayın Valimiz Ersin Yazıcı ile kubbenin açılması ve görünür olması yönünde ortak karar alındı. Artık bundan böyle Saat Kulesi 90 yıl öncesine kadar olduğu gibi orijinal kubbesiyle Antalyalılar ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı tüm turistler tarafından görülebilecek" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-05 16:30:53



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