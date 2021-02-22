Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirleriyle

AA

Salgın sürecinde, önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan sertifikasyonla ve daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kriterleriyle yeni düzenlemeler yapılan havalimanında, "güvenli" hizmet verildi.Kovid-19'a rağmen geçen yıl 40 ülkeden 10 milyon yolcuya (gelen-giden yolcu sayısı) hizmet veren havalimanında, bu yıl da seyahatlerin sorunsuz gerçekleşmesi için tedbirler artırıldı.

Sosyal mesafe, hijyen, termal kamera, temassız ısı ölçerlerin yanı sıra havalimanına İl Sağlık Müdürlüğünce iki sağlık birimi kuruldu, PCR testi uygulanmaya başlandı.

-Yolcuların rahatı için her şey düşünülüyor

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, aldıkları önlemlerin dünyada kabul gördüğünü, hatta örnek alındığını söyledi.Güvenli seyahat hizmetiyle Antalya'nın uluslararası rakiplerine göre daha fazla yolcu ağırladığını aktaran Varol, kente geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon turistin gelmesinde havalimanında alınan önlemlerin de etkili olduğunu bildirdi.

Varol, geçen yılki önlemleri artırarak bu yıl da uyguladıklarını ifade ederek, "Birçok turist rezervasyonlarını bu yıla erteledi. 'Bölge güvenli mi, havalimanı, oteller gerekli önlemleri almış mı?' diye bir takip söz konusu. Bu açıdan sürdürülebilirlik çok çok önemli. Bu konuda kendimize güveniyoruz." dedi.

Türkiye'de PCR Test Laboratuvarı kurulan ilk havalimanlarından birisinin Antalya Havalimanı olduğuna işaret eden Varol, bugüne kadar çok sayıda yolcuya hiçbir aksaklık yaşanmadan, mağduriyet oluşturmadan hizmet verildiğini dile getirdi.Varol, laboratuvar çalışanlarının rahat bir ortamda işlerini gerçekleştirebilmeleri için de her türlü imkanın sunulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"PCR Test Laboratuvarı havalimanının dış kısmında, yolcu testini burada yaptırıyor, sonucunu da buradan alıyor. Pozitif olduğunda hiç terminale girmeden hastaneye yönlendiriliyor. Gelişler noktasında da ilave kontrollerimiz var. Dışarıdan pozitif vakaların gelmemesi, geldiğinde de gerekli önlemlerin alınması yönünde de kontrol mekanizmaları oluşturuldu. Havalimanındaki düzenlemelerde teknolojik değişimlere de uyum sağlandı. Yolcularımıza en yüksek değerde hizmeti verelim, onlar da bunlardan rahatsız olmasınlar, güvenli geliş ve gidişlerini sürdürsünler. En hassas aletlerimizi, en yüksek teknolojiyi kullanalım ama onlar buraya geldiklerinde rahatsız olmasınlar istiyoruz."

- Yurt dışı çıkmak isteyen 321 bin 526 kişiye test yapıldı

Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür de Antalya'da 18 PCR Test Laboratuvarı bulunduğunu söyledi.Geçen yıl hazirandan itibaren yurt dışı çıkış kapsamında PCR testi yapıldığını vurgulayan Hülür, bugüne kadar yapılan yurt dışı çıkış amaçlı test sayısının 321 bin 526 olduğunu, pozitiflik oranının ise 2,41 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen ve bu testi yaptıracak kişiler ile aynı zamanda yurt dışından gelen yolcuların numunesinin de alınması amacıyla geçen yıl 30 Haziran'da Antalya Havalimanı'nda 2 laboratuvar açıldığını aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Laboratuvar hizmetleri salgın sürecinde yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaş riskini önlemek için ilimizden havayoluyla yurt dışına gidecek olan ve ilimize yurt dışından gelen yolcuların en kısa sürede testleri yapılmaktadır. İlimiz açısından da turizm konusunda güvenilir bir ortam sağlandı. Otellerde ya da hastanelerde numune aldıramayan yabancı misafirlerimiz havalimanında numune aldırabilmektedir. Sonuçlar iki saat içinde çıkıyor, uçuş öncesi bildiriliyor."Hülür, Antalya Havalimanı'nda da hazirandan bu yana 35 bin numune aldığını, bu yıl da havalimanında, otellerde, hastanelerde numune alımlarının devam edeceğini ifade etti.