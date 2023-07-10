Antalya, Kırkpınar'da başpehlivanlığa ambargo koydu Antalyalı güreşçiler, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek'in başpehlivanlığı almasıyla 2009'dan 2023'e düzenlenen 14 organizasyonun 12'sinde başpehlivanlık elde etti. Kırkpınar'da bu yıl Antalya'dan 13 pehlivan kürsü sevinci yaşadı

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'nın gururu oldu. Antalya'dan güreşçiler, 2009'dan 2023'e kadar gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 14 organizasyonun 12'sinde başpehlivanlık elde etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalyalı pehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil 2009, 2010, Ali Gürbüz 2011, 2012, 2019, 2021, İsmail Balaban 2013, 2017, Orhan Okulu 2015, 2018, Mustafa Taş ise 2022 yılında 1'incilik kürsüsüne çıktı.

ANTALYA'DAN 13 PEHLİVAN KÜRSÜDE

Kırkpınar'da bu sene Antalya'dan pehlivanlar farklı boylarda rakipleri karşısında kazandıkları başarıyla da dikkati çekti. Antalya'dan 13 pehlivan kürsü sevinci yaşadı. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in yaşattığı gururun yanı sıra İsmail Balaban 2'nci oldu. Başaltında Enes Doğan 1'inciliği, Osman Kan 2'nciliği, Büyük Orta boyda Ömer Yasir Gökküyü 3'üncülüğü, Küçük Orta Büyük boyda Rıza Durmuş 1'inciliği, Adil Kıvrak 3'üncülüğü, Küçük Orta Küçük boyda İlker Durmuş 2'nciliği, Ramazan Yıldız Çilenker 3'üncülüğü, Deste Büyük boyda Ömer Bulut 2'nciliği, Hüseyin Coşkun 3'üncülüğü, Teşvik 2 boyda Mehmet Başkan Bozkurt 3'üncülüğü, Tozkoparan boyda Mustafa Yıldız 1'inciliği, Eren Bilgiç 3'üncülüğü elde etti. (DHA)