Antalya’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki Meriç Ergen, gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı. Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'da bir gencin ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesindeki apartmanda ailesiyle yaşayan Meriç Ergen, (27) gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı.
Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.