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        Haberler Gündem Son dakika: Antalya’da 27 yaşındaki Meriç Ergen evinde ölü bulundu

        Antalya’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki Meriç Ergen, gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı. Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:28
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        Antalya'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Antalya'da bir gencin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

        Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesindeki apartmanda ailesiyle yaşayan Meriç Ergen, (27) gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı.

        Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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