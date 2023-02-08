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Antalya’da 500’e yakın otel 19 bin 400 odayla depremzedelere konaklama hizmeti verecek

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplu olarak gelecek depremzede vatandaşlar için Antalya’da bulunan 500’e yakın otelin 19 bin 400 odayla konaklamaya hazır olduğunu, bireysel gelişlerde de kamu misafirhaneleri ile KYK yurtlarının hizmet vereceğini açıkladı. Kapalı olan birçok otelin depremzede vatandaşların konaklaması için yaklaşık 1,5 ay öncesinden sezonu açtığını belirten Vali Yazıcı, "Birçok kapalı otelimizi sadece bu iş için açmalarını rica ettik ve sağ olsunlar birçoğu otelini 1,5 ay önceden açmış oldu" dedi.

Antalya’da 500’e yakın otel 19 bin 400 odayla depremzedelere konaklama hizmeti verecek
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar süratle devam ediyor. Bu çerçevede Antalya’da Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, bölgeden sevk edilecek depremzedelerin barınması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 112 Acil Çağrı merkezinde Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Vali Ersin Yazıcı, deprem bölgesine Antalya’dan yapılan yardımlar ile konaklamayla ilgili alınan kararları paylaştı.

“3 bin 140 kişi 560 araçla bölgede”

10 ilde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı, dileyerek sözlerine başlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kış şartlarından dolayı bölgedeki insanların zor durumda olduğuna dikkat çekti. Antalya’nın diğer iller de olduğu gibi her türlü desteği vermek için ilk akşamdan itibaren harekete geçtiğini aktaran Yazıcı, şuana kadar aralarında polis, jandarma, AFAD, belediye ekipleri ile gönüllülerinin de bulunduğu 3 bin 140 kişinin 560 araçla bölgeye gittiğini bildirdi. Vali Yazıcı, deprem bölgesinden enkazları kaldırmak için iş makinesi istendiğini, bununla ilgili çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

“Dün akşam itibariyle toplam 103 tır çıktı”

Türk Milleti’nin hayırsever bir millet olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, “Antalyalılar da akın akın tırları, kamyonları hazırlayıp, başta battaniye olmak üzere, gıda malzemeleri ve birçok ürünü göndermeye devam ediyorlar. Dün akşam itibariyle kaymakamlıklar ve valilik koordinesinde, bizim haberdar olduğumuz, bazı sivil toplumlar direkt de gönderiyor. 103 tır çıktı. 8 tırın yükü uçaklarla transfer edildi” ifadelerini kullandı.

“Nakit yardım sadece AFAD hesaplarına yapılabiliyor”

Vali Ersin Yazıcı, nakdi yardımlar konusunda sadece AFAD’ın yayınlamış olduğu hesaplara yardım yapılması gerektiğinin altını çizerek, “İlimiz ve başka yerlerde de nakdi yardım toplamayla ilgili hiçbir sosyal dernek, kurum, kuruluşa izin verilmiyor. Nakdi yardım konusunda sadece AFAD hesapların yardım gönderilsin. Bu noktada dikkatli olunmasını istiyorum” diye konuştu.

"Antalya’ya Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’dan gelecek depremzedeleri kabul edeceğiz"

Antalya’nın büyük bir yatak kapasitesi olduğu için konaklama beklentisinin de yüksek olduğunu belirten Vali Yazıcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Kundu, Manavgat ve Alanya’da 500’e yakın otelciyle bir araya gelerek çalışma içerisine girdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Şuana kadar 19 bin 400 odanın taahhüdünü aldık. Odada minimum 2 kişi kalabilir ama biz ortalama 3-4 kişi kalacağını değerlendiriyoruz. Ailenin geliş durumuna göre yardımcı olacağız. 10 ilin belirli bir süre geçici konaklama anlamında yetkilendirmeler yapıldı. Antalya’ya Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’dan gelecek depremzedeleri kabul edeceğiz. Bireysel olarak gelenleri, kamu misafirhanelerinde, toplu gelenleri ise otellerimizde ağırlayacağız. Dolayısıyla bundan sonra daha organize olacaktır. Bölgeden geldiğini söyleyen hiç kimseyi açıkta bırakmadık. Dün yaklaşık 60 kişiyi kamu misafirhanelerine aldık. Otellerimizin ayırdığı 19 bin 400 oda sayısı bir miktar daha artabilir. Birçok kapalı otelimizi sadece bu iş için açmalarını rica ettik ve sağ olsunlar birçoğu otelini 1,5 ay önceden açmış oldu. Misafirhanelerde 4 bin 380 kapasitemiz var, ayrıca da KYH’larımızın yönettiği 18 bin yatağımız var. Biz öncelik olarak misafirhane ve otellerimizi, ihtiyaca göre de KYK’ları açmış olacağız. Konaklama ile ilgili Antalya’nın sorumluluğunun ağır olduğunu değerlendiriyoruz. Bu konuda da çok detaylı çalışıyoruz.”

“Bölgeden 97 hasta kendi imkanıyla geldi, 1’i vefat etti”

Sağlıkla ilgili 2 bin yatak kapasitesi ve 400 yoğun bakım yatağı ayrıldığını belirten Yazıcı, şuana kadar bölgeden kendi imkanlarıyla gelen 97 hastanın sağlık hizmeti için şehirdeki hastanelere başvurduğunu ve bu vatandaşlardan 1’inin vefat ettiğini duyurdu. Yazıcı, gelen vatandaşların büyük bir kısmının hastaneden hizmet alıp ayrıldığını, yatan hasta sayısının ise 23 olduğunu belirterek, “60 ambulansımızı Mersin’e gitti. Mersin’e gemiyle gelecek olan hastaları ikili otobüs gönderdik ve toplu bir geliş olacak. Bundan sonra da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Üniversitemizde bu konuda yer ayırdı. İnşallah bu büyük afeti devletin ve milletin elbirliğiyle yöneteceğiz” dedi.

Vali Yazıcı son olarak giyim ve gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşları, AFAD’ın yardım listesini kontrol ederek yardımda bulunmaya davet etti.

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