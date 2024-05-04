Antalyaspor, Alex de Souza ile görüştü

Bir Fenerbahçe efsanesi olan Alex de Souza, Türkiye'de çok büyük izler bıraktı. 'Çubuklu' ile üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan efsane, Fenerbahçe formasıyla 344 maçta 171 gol atıp 145 de asist yaptı.

Brezilyalı futbolcu, geldiği ilk sezonda 24 gol kaydederek Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşattı. Üçüncü sezonunda 19 golle Süper Lig'de gol kralı olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcusu unvanını da elde etti.

Dördüncü sezonunda Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyan Alex, yaptığı 6 asistle Devler Ligi'nde o sezonun asist kralı unvanını da kazandı. Brezilyalı yıldız, altıncı sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti. Yedinci sezonunda Alex, 28 golle Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez Süper Lig gol kralı olmayı başardı.