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        Haberler Bilgi Spor Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! ZTK Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada bulunuyor. Organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Antalya temsilcisi ise 3 puanla 4. sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:46
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 3. ve son maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Grupta oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan ve 6 puanla ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Antalya temsilcisi ise grup etabındaki ikici galibiyetini istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle kanalı futbolseverler tarafından araştırıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar.

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        ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlılar, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Şubat Salı bugün Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

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        ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Antalyaspor - Beşiktaş maçı, A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.sabah.com.tr/video/canli-yayin/aspor

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        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

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