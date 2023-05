Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"ABOUBAKAR'I OLAN KAZANIR"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Aboubakar kalitesinde bir oyuncunuz varsa her rakibe karşı, her yerde çözüm üretebilirsiniz. Cenk'in gol atması da Beşiktaş adına ayrı bir sevinç. Golcüler skora katkı yaptığında nefes alırlar. Cenk'in de ağları sarsması bu istikrarlı süreçte her şeyi yerli yerine oturttu.