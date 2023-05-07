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Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi.

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  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "ŞAMPİYONLUK ISRARI"

    İBRAHİM YILDIZ/HABERTÜRK: Aboubakar ve Cenk gol için yaratılmış iki isim. Olmadık zamanlarda ortaya çıkıp skoru almasını biliyorlar. Özellikle Aboubakar golün her türlüsünü atmayı başarıyor. Gol becerisi çok yüksek, yetenekli, kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş’ın en büyük şansı iki önemli golcüye sahip olması. Antalya galibiyeti, Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Bundan sonraki maçlar heyecanlı bir bekleyişe sahne olacak."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "İLK YARI SİYAH, İKİNCİ YARI BEYAZ"

    NİHAT KAHVECİ/TRTSPOR: "Maç Beşiktaş'ın forma rengi gibiydi. İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz. İkinci yarıda 3 gol attılar. Son dönemlerin gol makinası, seriye bağlayan Aboubakar 2 tane attı ikinci yarıda. Tayfur'un asisti çok iyiydi. Cenk'in beklenen performansı yoktu ama golcülük böyle birşey o da tavana astı topu"
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "WEGHORST'U KİM HATIRLIYOR?"

    NECATİ ATEŞ/TRTSPOR: "Weghorst'u şimdi kim hatırlıyor. Aboubakar çok başka bir seviye, aralarında dağlar kadar farklar var. Aboubakar Türkiye'deki en iyi golcü. Icardi, Aboubakar, Valencia'ya bakıyorum. Valencia bu sezon çok gol attı ama Icardi ve Aboubakar'ın kariyerlerinde çok böyle sezon var"
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "KAZANMA HIRSI ÜST SEVİYEDE"

    BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Bir derbideki Beşiktaş’a bakın, bir de dünkü ilk yarıya! Bir takım bu kadar değişkenlik gösterebilir mi arkadaş? Galatasaray’dan ilk golü yedikten sonra adeta fırtına estiren o Kartal’dan ilk yarıda eser yoktu Antalya’da! Kartal baktı ki papuç pahalı, vites yükseltti, baskısını artırdı, 54’te Aboubakar ile skoru eşitledi. Bu gole kadar Aboubakar’ın etkili olduğunu söylemek çok zor, ama adam golcü yeter ki pozisyon bulsun, affetmiyor. Sahanın en çalışkan ismi Redmond soldan indi, ceza alanına girerken Bünyamin tarafından indirildi, Kalkavan sarıyı çekti. Bak arkadaş, ya VAR devreye girmeseydi, gözünün önünde, ne sarısı bal gibi kırmızı, ben değil kural söylüyor, bariz gol şansı ve son adam! Ohh ne güzel, etliye - sütlüye karışmıyorsunuz artık, VAR’a dayadınız sırtınızı! Beşiktaş, ister kötü oynasın, fark etmez, çünkü ‘kazanma hırsı’ inanılmaz üst seviyede. Kartal’ın bu özelliği var, bir de Şenol Güneş’in dokunuşları, hamleleri yetmez mi?
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

    SİNAN VARDAR/SABAH: "Beşiktaş ilk 45 dakikada bir şey yapmadığı gibi rakibine bariz gol şansları da verdi. Mert Günok bu sezon oynadığı her maçta olduğu gibi ilk devrede iki önemli kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu. Salih Uçan'ın yokluğunda Maxim hem yerini yadırgadı, hem de Gedson'u etkisizleştirdi. Şunu gördük ki; Salih takımın olmazsa olmazı olmuş. Beşiktaş'ın galibiyetinde ben Şenol Güneş'e şapkamı çıkarırım. Harika hamlelerle maçın kaderini değiştiren isim oldu."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "GERİDEN AMA GÜRÜLTÜLÜ GELİYOR"

    FATİH DOĞAN/SABAH: "Bir teknik adamın takımına nasıl dokunduğunun en güzel örneklerinden birine şahit olmak istiyorsanız Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş'ı izleyin. Galatasaray zaferinden sonra oyuncuları motive etmek zordur. Hakem Mete Kalkavan mevcut en iyi hakemlerin biri. Ancak Ömer Toprak'ın topa yükselmişken Aboubakar'a arkadan müdahalesi penaltıydı. Verilmeyen penaltı da hem kendisi hem de VAR hata yaptı. Son adamdan Bünyamin'e VAR'ın karışması ve atılması doğruydu. Beşiktaş, Şenol Güneş'in müdahalesiyle yine 1-0'dan 3-1'lik zafere uzanırken rakiplerine şampiyonluk için şu mesajı verdi: Dış kulvardan, geriden geliyoruz... Sessiz ve derinden değil. Geriden ama gürültülü geldikleri kesin."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "ZİHİNSEL REHAVET VARDI"

    ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Fiziksel değil, zihinsel rehavet… Beşiktaş’ı motive eden en önemli kaynağın Galatasaray (3-1) derbisi olduğu anlaşıldı. Bir hafta önce hem alkışı hem takdiri toplayan, golleri atıp üç puanı alarak kağıt üzerinde olsa da şampiyon adayı statüsü kazanan Beşiktaş, dünkü Antalya deplasmanında kimliğini kaybetmişti adeta. Şenol Hoca’nın devre arasında hardallı (!) bir konuşma yapıp oyuncularını uyardığını oyundaki eksik noksan ve yanlışları hızlıca özetlediğini anladık. İlk yarıda bekleneni veremeyen Maxim yerini Onur’a bırakmıştı. Burada iki sağ bekin beraber oynamasını yadırgayanlar olabilir ama, o tartışmaların artık çok eskidiğini söyleyelim."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "ABOUBAKAR'I OLAN KAZANIR"

    ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Aboubakar kalitesinde bir oyuncunuz varsa her rakibe karşı, her yerde çözüm üretebilirsiniz. Cenk'in gol atması da Beşiktaş adına ayrı bir sevinç. Golcüler skora katkı yaptığında nefes alırlar. Cenk'in de ağları sarsması bu istikrarlı süreçte her şeyi yerli yerine oturttu.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "ŞENOL HOCA'NIN FIRÇALARI..."

    TURGAY DEMİR/SABAH: "Antalya deplasmanında Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu tatmin edici olmaktan uzaktı. Top kapma ve kaptırma yarışı gibi bir şey izledik. Siyah-Beyazlılar orta sahada bir türlü organize olamazken, Haji Wright başta Antalya forvetlerinin savunma arkasına sarkmasını da önleyemiyorlardı. Ev sahibi takım saman alevi gibi bir parlayıp bir sönerken Kartal bildiğin uyku halindeydi. Taa ki, golü yiyene kadar. Şenol hocanın da soyunma odasında fırtına gibi estiğini hesaba katarsak, takımın ikinci yarıda gol olup yağmasını da anlamamız kolaylaşır. Yoksa sadece Maxim çıktı Onur girdi diye değişmedi manzara, fırçalar parlattı Kartal'ın tüylerini bana göre. Mete Kalkavan'ın VAR uyarısıyla Bünyamin'e gösterdiği kırmızı kart, topun yönüne bakıldığında doğru karar gibi görünüyor. Aboubakar'a yapılan penaltı konusunda VAR'ın uyarmaması bence yanlıştı."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "İKİNCİ YARI HAK ETTİ"

    ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Antalya'da futbol adına hiçbir olumlu şeyin sahaya yansımadığı, çok sıkıcı bir ilk 25 dakika izledik. İki takım da olgun tek bir atak yapamadıkları gibi çok basit toplar kaybettiler. İkinci devreye Şenol Güneş doğru bir hamle ile başladı. Arkadaşlarına uyum sağlayamayıp bir katkı veremeyen Maxim'i çıkarıp Onur'u aldı ve Redmond'u da forvet arkasına çekti. Bu yarıda Beşiktaş biraz hareketlendi. Dün gece iki ayrı devre izledik. Beşiktaş ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak etti. Antalyaspor ise koşan ve mücadele eden bir takım ama ikinci devrede Beşiktaş tüm riskleri almışken Fredy'nin bir pozisyonu dışında hiç etkili kontratak yapamadılar. En büyük hayal kırıklığı ise Haji Wright'ın olumsuz performansıydı. Benim günlerim maç seyretmekle geçiyor. Avrupa liglerinin VAR uygulamasını takip ediyorum. Bünyamin'in pozisyonu için kesinlikle VAR'ın müdahale etmemesi gerekir."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU DEĞİL"

    ERMAN TOROĞLU/SABAH: "İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı. Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar. Antalya da oyundan düştü. Onlar da fizik olarak karşılık veremediler. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Beşiktaş'ta ikinci gol geldi. Redmond yine iyi işler yaptı. Ama arkada Welinton var. Bu oyuncu maalesef büyük takım oyuncusu değil. Rakip takım biraz üstüne oynasa tam bir maden. Nitekim Beşiktaş 3'ü de buluyor ve rahatlıyor. Bu bariz gol şansı son haftalarda biraz fazla oluyor. Bu bir yorum işi tabii, tartışılır."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    "KADRO DERİNLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Beşiktaş’ın bu “bahar oyunu” kabaca şöyleydi: İsmael dönemine göre topa daha fazla sahip oluyorlar. Geriden pasla çıkıyorlar. Ki bu kurulumda önce Colley-Tayyip, sonra da Colley-Saiss iyi iş çıkardılar. Ancak bağlantıda en az savunma kadar önemli bir detay da Salih-Amir-Gedson merkeziydi. Salih sağ içte, Gedson sol içte hem çıkışlarda pas opsiyonu oluyorlar, hem de kanat akınlarında bir asimetri yaratıyorlardı. Siyah beyazlılar dün kazandı ancak 2023-24 sezonunda daha yarışmacı olabilmeleri için bir kadro derinliğine ihtiyaçları var. Şenol Hoca dün gole ihtiyacı olan bir maçta ilk iki değişiklik hakkını Onur ve Tayfur’dan yana kullanıyorsa, o kadroda yeterli derinlik yok demektir zaten."
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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