Süper Lig'in son haftalardaki en formda takımı olan ve son 9 maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 44 puanla 9'uncu sıraya yükselen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisileri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bir günlük iznin ardından çalışacak Akdeniz ekibinde 3 oyuncu sakatlığından dolayı antrenmanda yer alamayacak.

DURAN TOPTAN 9, AKAN OYUNDA 27 GOL

Antalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 31 hafta sonunda duran toplardan gol bulmakta zorlandı. Kırmızı beyazlılar geride kalan 31 haftada rakip kaleye 36 gol atma başarısı yakalarken, bu gollerin 9'u duran toplardan, 27'si ise akan oyunda geldi. Antalyaspor, galip geldiği 7 maçta attığı gollerin tamamını akan oyunda filelere yolladı.

7 MAÇTA GOLLER AKAN OYUNDA GELDİ

Fraport TAV Antalyaspor, 7 maçta gollerin tamamını akan oyunda kaydederek kazanma başarısı yakaladı. Antalyaspor, sezonun ilk devresindeki Yeni Malatyaspor (1-0), GZT Giresunspor (2-1), Altay (1-0), Aytemiz Alanyaspor (3-0) ve sezonun ikinci devresinde oynadığı Yeni Malatyaspor (2-1), Medipol Başakşehir (1-0) ile Altay (2-1) maçlarında gollerin tamamını akan oyunda kaydetti.

5 MAÇTA HEM DURAN HEM AKAN OYUNDA GOL BULDU

9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 5 maçta ise hem duran hem de akan oyunda rakiplerine gol atma başarısını yakaladı. Kırmızı beyazlılar kazandığı Ç. Rizespor (3-2), Trabzonspor (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük (3-0) ve GZT Giresunspor (4-1) maçlarıyla sahadan yenilgi ile ayrıldığı Beşiktaş (3-2) mücadelelerinde hem akan oyun hem de duran toplarda gol buldu.

DURAN TOPTAN GOLLERİN 4'Ü PENALTI VE KAFA

Akdeniz ekibinin bu sezon duran toplardan attığı gollerin 4'ü penaltı, 4'ü kafa ve sadece 1'i frikikten geldi. Antalyaspor, Göztepe (1), Ç. Rizespor (2) ve Trabzonspor (1) maçlarında penaltıdan, Beşiktaş (1), VavaCars Fatih Karagümrük (1) ile GZT Giresunspor (2) maçlarında ise topu kafayla ağlara yolladı. Kafayla atılan gollerin 2'si köşe vuruşu, 2'si ise serbest vuruşlar sonucunda kaydedildi. Kırmızı-beyazlıların frikikten kaydettiği tek gol ise sezonun devre arasında takıma kazandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'ten geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede kazanılan serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bırakarak topu filelere gönderip takımına 3 puanı kazandırdı.