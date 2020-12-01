Çay saatlerimizin vazgeçilmezi, davetsiz misafirlerin ana besin kaynağı, mutfağımızın en güzel örneklerinden birisi geliyor, tabi ki kısır. Ama bu seferki en efsane, en gurme şehrimizden geliyor. Üstelik bu lezzet bildiğimiz kısırlardan da oldukça farklı. Yemelere doyum olmayacak türden bir tadı ve tam ölçülü bir kıvamı var. Karşınızda: Gaziantep’ten, Antep usulu kısır.

Antep Usulü Kısır İçin Gereken Malzemeler:

3 su bardağı esmer bulgur

Kaynar su

2 yemek kaşığı acı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy kuru soğan

6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

4 iri diş sarımsak

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Antep Usulü Kısır Yapılışı:

3 su bardağı esmer bulgura, üzerini biraz geçecek kadar kaynar su dökülür.

Islanan bulgurlar kapağı örtülerek, 10 dakika dinlendirilir.

Zeytin yağı koyduğumuz tavada ince doğranmış kuru soğan ve sarımsaklar biber salçasıyla 5 dakika kavrulur.

Dinlenen bulgurun üzerine nar eksisi, limon suyu, domates salçası, ince kıyılmış maydanoz, taze soğan, baharatlar ve tuz eklenir.

Ardından ocaktan aldığımız kavrulmuş biber salçalı soğanlı karışım ilave edilir.

Yavaş yavaş yoğrulmaya başlanır.

Elinizle şekil vererek, yanında marul ile servis tabağına alınır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu tarifi, domates salçası yerine arzuya göre acı ya da tatlı biber salçası ile de yapabilirsiniz.