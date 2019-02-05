Çağdaş heykel sanatının özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in İstanbul Modern'deki "İnsan Doğası" sergisi sona erdi.

AA'nın haberine göre; küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği sergiyi, 22 Mayıs'tan bu yana 250 bin kişi ziyaret etti.

Sergide, Cragg'in 40 yılı aşkın kariyerinin farklı dönemlerinden en karakteristik örneklere yer verildi.

Biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayan yapıtların bulunduğu sergi, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin sanatçı tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

Sergide, Cragg'in erken dönem yapıtlarından olan ve sanatçının yıllardır çeşitli malzeme ve tekniklerle deneyimlediği "Erken Biçimler" ve "Akılcı Varlıklar" serilerinden örnekler de sunuldu.