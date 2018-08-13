Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla dayanan Efes Antik Kenti, dünyanın her yerinden turistleri ağırlamasının yanı sıra sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor
1
1|12
Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla dayanan Efes Antik Kenti, çok sayıda turisti ağırlamasının yanı sıra yuva olduğu kedileriyle de ilgi çekiyor.
2
2|12
AA'nın haberine göre İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, antik dönemin şehir yapısının en iyi korunduğu yerler arasında bulunuyor. Ziyaretçilerine o dönemin kent dokusunu tam olarak gösterebilen kent, uzun zamandır sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor.
3
3|12
Efes'in kedileri, antik kenti gezmek için yurt içi ve dışından gelen turistlerin dikkatini henüz giriş kapısında çekmeye başlıyor. Antik kente girenler gezi güzergahları boyunca kedilerle karşılaşabiliyor. Sahipsiz kediler, zaman zaman turistlere eşlik ediyor.
4
4|12
Yaklaşık 3 bin yıllık eserler arasında özgürce gezen kediler, yazın tarihi kalıntıların gölgesinde dinleniyor, kışın ise kendilerine yaptıkları yuvalarda soğuktan korunuyor.
5
5|12
Turistlerin yakından ilgilendiği kedilerin yiyecek ve su ihtiyacı ise antik kentteki görevliler ve hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Bazı görevliler hayvanlara gönüllü yemek bırakıyor.
6
6|12
Bazı derneklerin gönüllüleri de belli periyotlarda bölgeye mama getiriyor. Turistler fark ettikleri zaman kedilere yiyecek veriyor. Antik kenti gezerken tarihi eserler arasında sık sık kedi maması görmek mümkün.
7
7|12
Efes'in kedileri turistlerin objektiflerinde de yerini alıyor. Geziyi ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, kedilerle bol bol fotoğraf çektiriyor.
8
8|12
"KAZILAR TARİHİ BOYUNCA KEDİLER VAR"
Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları 1863'te başlayan ve turizm açısından son derece önemli olan Efes'i yılda 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
9
9|12
Son dönemde kedilerin Efes'in bir gerçeği haline geldiğini anlatan Topal, "Kedilerin ne zamandır burada olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Aslında kediler hep var. Belki de bu sevimli hayvanlar kazı tarihi boyunca buradaydı." ifadelerini kullandı. Topal, Efes'te sayıları günden güne artan kedilere iyi bakıldığını vurguladı.
10
10|12
"BELEDİYE EKİPLERİ KEDİLERİ SAĞLIK AÇISINDAN KONTROL EDİYOR"
Turistlerin kedilere ilgi gösterdiğini aktaran Topal, şöyle konuştu:
11
11|12
"Kedilerin antik kentin içerisinde yaşaması turistleri cezbediyor hatta beslemeye kalkan, elindeki bisküviden parça koyan, çukura su bırakan ziyaretçilerimiz oluyor. Bugüne kadar olumsuz bir eleştiri almadık. Kediler için özel bir alan yok ama yoğunlaştıkları yerler var. Özellikle yukarı ve aşağı kapılarda yoğun olarak gözleniyor. Belediye ekipleri de zaman zaman buraya geliyor ve kedileri sağlık açısından kontrol ediyor."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.