Limon suyu dışındaki her şeyi bir tencereye ekleyin ve yüksek ateşte ocağa koyun. Kaynamaya bırakın. Oraya vardığınızda, ısıyı en aza indirin, tencereyi gevşek bir şekilde bir kapakla kapatın (buharın çıkmasına izin verin) ve suyu 1 saat boyunca pişirin.

Et suyu bir saat kaynadıktan sonra (ve eviniz harika kokmaya başladığında), tencereyi ocaktan alın ve elle tutulabilecek kadar soğuyana kadar bekletin. Daha sonra limon suyunu (veya başka bir asidi) ilave edin. Daha sonra, stoku ince gözenekli bir elekten geçirin, tüm parçaları toplayın ve ardından torbalara veya kaplara koyun. Şimdi kullanabilir, birkaç gün buzdolabına koyabilir veya 6 aya kadar dondurabilirsiniz.

STOK VE ET SUYU ARASINDAKİ FARK

Tavuk suyu çorbası ile stok tavuk suyunun aynı şey olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Aslında pek değiller. Tavuk suyu çorbası ve stok tavuk suyu arasındaki fark, temel bileşene iner: tavuk. Et suyu sadece tavuğun etiyle yapılabilirken, bunun gibi et suyu kemik gerektirir. Bu kemikler kaynadıkça, biraz daha kalın, daha viskoz dokuya katkıda bulunan kolajen salgılıyorlar. Stok ayrıca, genellikle daha yüksek tuz içeriğine sahip olan et suyundan daha az agresif bir şekilde baharatlanma eğilimindedir.