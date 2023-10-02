Bağışıklığı güçlendiriyor, tüm hastalıklara şifa oluyor! Antik Mısır'da soğuk algınlığı için kullanılıyordu
Çok eski çağlardan beri tavuk ve et suyu gibi şifa kaynakları hastalıklardan korunmak için sıklıkla tercih edilir. Faydaları saymakla bitmeyen tavuk suyu, Mısır'da soğuk algınlığı için tercih edilirdi. İbn-i Sina'nın tedavi protokollerinde de yer alan tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanlarınca kabul ediliyor ve adeta 'şifa iksiri' olarak bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olması için sıklıkla tavsiye ediliyor. Tavuk suyunu sizler de evde yapıp stoklayabilir ve her yemekte kullanabilirsiniz. İşte hastalıklardan kurtaran şifa tavuk suyu tarifi…
Ev yapımı tavuk suyunda güzel bir ironi var: Mutfağınızdaki tartışmasız en az çekici malzemeler kullanılarak hazırlanabilir (tavuk karkasının kalıntıları ve tazeliğin köşesini dönen bir sebze karışımı), yine de bir araya geliyor çorbalardan kızarmış etlere, pilavlara, soslu sebzelere, soslara ve daha fazlasına kadar çeşitli yemekleri lezzetlendirebilecek nefis lezzetli bir sıvıya dönüştürün.
KLASİK TAVUK SUYU TARİFİ
Tarif geliştiricisi Sher Castellano'dan harika bir klasik tavuk suyu hazırlamaya yönelik bu adım adım kılavuz, elinizde bulunmasından çok mutlu olacağınız bir suyu kaynatmaya hazır olmanızı sağlayacak. Stok iyice donduğundan, altı aya kadar çok yönlü bir mutfak cankurtaran halatı olarak saklayabilirsiniz. Castellano, bunun "her türlü sebze veya aromatik madde için harika bir tarif" olduğunu söylüyor ve bunlardan bazılarına sahip olma ihtimaliniz var. Elinizde ayrıca bir tavuk varsa o zaman hemen biraz et suyu hazırlamalısınız, böylece onu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
TAVUK SUYU İÇİN MALZEMELERİNİZİ TOPLAYIN
Castellano'nun klasik tavuk suyu, et lokantası tavuğunun kalan karkasını (tüm kemikler, kıkırdak ve diğer şeyler) gerektirir. Ayrıca soğan, havuç, diş sarımsak, kurutulmuş defne yaprağı, kurutulmuş kekik, kurutulmuş biberiye, karabiber, ince deniz tuzu, su ve limon suyuna da ihtiyacınız olacak.
Castellano burada biraz hareket alanı bulunduğunu belirtiyor. Elinizde limon yok mu? "Herhangi bir asit işe yarar" diyor. Ayrıca "tavuğun baharatı herhangi bir şey olabilir, ancak et suyunun lezzetini değiştirebileceğini unutmayın" diye ekliyor. Yani, örneğin barbekü baharatlı bir tavuk satın aldıysanız, nihai ürününüzün bu özel notlardan bazılarına sahip olmasını bekleyin. Hangi hey, iyi olabilir!
HEPSİNİ KAYNATIN
Limon suyu dışındaki her şeyi bir tencereye ekleyin ve yüksek ateşte ocağa koyun. Kaynamaya bırakın. Oraya vardığınızda, ısıyı en aza indirin, tencereyi gevşek bir şekilde bir kapakla kapatın (buharın çıkmasına izin verin) ve suyu 1 saat boyunca pişirin.
SOĞUTUN VE ARDINDAN SÜZÜN
Et suyu bir saat kaynadıktan sonra (ve eviniz harika kokmaya başladığında), tencereyi ocaktan alın ve elle tutulabilecek kadar soğuyana kadar bekletin. Daha sonra limon suyunu (veya başka bir asidi) ilave edin. Daha sonra, stoku ince gözenekli bir elekten geçirin, tüm parçaları toplayın ve ardından torbalara veya kaplara koyun. Şimdi kullanabilir, birkaç gün buzdolabına koyabilir veya 6 aya kadar dondurabilirsiniz.
STOK VE ET SUYU ARASINDAKİ FARK
Tavuk suyu çorbası ile stok tavuk suyunun aynı şey olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Aslında pek değiller. Tavuk suyu çorbası ve stok tavuk suyu arasındaki fark, temel bileşene iner: tavuk. Et suyu sadece tavuğun etiyle yapılabilirken, bunun gibi et suyu kemik gerektirir. Bu kemikler kaynadıkça, biraz daha kalın, daha viskoz dokuya katkıda bulunan kolajen salgılıyorlar. Stok ayrıca, genellikle daha yüksek tuz içeriğine sahip olan et suyundan daha az agresif bir şekilde baharatlanma eğilimindedir.
KLASİK TAVUK SUYU TARİFİ
O et lokantası tavuk karkasının boşa gitmesine izin vermeyin! Lezzetli ve çok yönlü bir tavuk suyu yapmak için bunu bir avuç aromatik maddeyle birlikte kullanın.
Malzemeler:
Rotisserie tavuğundan kalan 1 karkas (tüm kemikler, kıkırdak ve diğer şeyler)
1 orta boy soğan, dörde bölünmüş
2 havuç, dörde bölünmüş
3 diş sarımsak, ezilmiş
2 adet kurutulmuş defne yaprağı
¼ çay kaşığı kurutulmuş kekik
½ çay kaşığı kurutulmuş biberiye
¼ çay kaşığı karabiber
¼ çay kaşığı ince deniz tuzu
8 bardak su
2 yemek kaşığı limon suyu
TAVUK SUYU NASIL YAPILIR?
Tavuk karkasını, soğanı, havucu, sarımsağı, defne yaprağını, kekiği, biberiyeyi, karabiberi, tuzu ve suyu bir tencereye yüksek ateşte ekleyin.
Karışımı kaynatın, ardından ısıyı en aza indirin.
Tencereyi gevşek bir şekilde bir kapakla kapatın (buharın çıkmasına izin verin) ve 1 saat pişirin.
Stoku ocaktan alın ve işlenecek kadar soğuyana kadar bekletin.
Limon suyunu karıştırın.
Stokları ince gözenekli bir elekten geçirin ve ardından kaplara koyun.
Buzdolabında saklayın veya 6 aya kadar dondurun.
TAVUK SUYUNUN FAYDALARI
Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar insanlarda yüksek oranda su kaybına neden olur ve bol sıvı takviyesine ihtiyaç duyulur. Bol sıvı almak, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etkenler (virüs) ile antikorlarla mücadelede de oldukça etkilidir. Tavuk suyu çorba, kişilerin su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Antiseptik özelliği vardır
Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşır. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Vücudun enerjisini dengeler ve artıran tavuk suyu ile hazırlanan çorbanın içine ayrıca ilave edilen sebzelerle besin değeri yükselirken, değerli protein ile de vücut direncine katkı sağlar. Organizmadaki savunma mekanizması için önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretimine katkısı bulunur. Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ilk savunması olan nötrofiller, bakterilerin yok edilmesi, iltihaplanma ve mukus üretimi (burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, balgam, vs.) yardımıyla vücuttan atımına yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesi üzerindeki etkisi ile tedaviyi hızlandırıcı rol üstlenir. Tavuk suyunda bulunan carnosin maddesi, beyaz kan hücrelerinin etkisini durdurarak bir yangı oluşumuna neden olur ve bunun sonucu mukus artışı hızlanarak etkenlerin vücuttan atılımına yardımcı olunur.
Besleyicidir
Tavuk suyu çorba, barındırdığı kemik iliği ile sadece kalsiyum değil, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi bağışıklık arttırıcı birçok faydalı mineral içerir. Kıkırdak ve kasları kemiklere bağlayan bağ dokularının parçaları da çorbanın besleyici özelliklerine katkı sağlar. Bu maddeler, diz eklemlerinde kıkırdak erimesi olanların kullandığı "glikozamin kondrotin sülfat" denen tabletlerin ana maddelerini doğal olarak içinde barındırır. Tavuk suyu çorbaya ayrıca eklenecek acı baharatlar, tükürük, boğaz ve akciğer salgısını hızla artırıp balgamı yumuşatıp atılmasını kolaylaştırır.
Bağırsak sağlığına iyi gelir
Bağışıklık sistemimizin dolayısıyla sağlığımızın en önemli bir kısmı bağırsaklarımızdaki faydalı mikropların zararlılardan daha fazla olmasına dayanmaktadır. Bu denge bozulunca bağırsaklarımızın geçirgenliği olumsuz yönde değişiyor ve yeterince hazmedilmemiş olan ve kana geçmemesi gereken bazı maddelerin kana karışmamasına neden olmaktadır. Bağışıklık sistemi de bu parçacıkları zararlı görerek savaşmak istiyor. Bu durum, uzun süreli iltihabi romatizmal hastalıkların gelişmesini tetikleyebiliyor. Tavuk suyu çorbasının içerdiği faydalı birçok madde, kolay sindirilir ve besleyici özelliğinin yanında bağırsak iç yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlayarak bu olumsuz durumların oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.
Tavuk suyu çorba, içerdiği jelatin sayesinde suyu bağlayıcı özellik kazanarak, sıvıların ve sindirim salgılarının bağırsak içinde toplanmasına, sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olur. Eklem ağrıları ve iltihabın önleyici etki sağlayabilmesi ve zarar görmüş kıkırdak dokunun tamirinde etkili rol üstleniyor. Yine tavuk suyu içerisinde yer alan arjinin, glisin ve prolin isimli proteinlerin en küçük yapıtaşları olan aminoasitler, vücutta mikroplarla mücadeleyi kolaylaştırır. Glisin, rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku düzeni sağlıyor ve içerdiği jelatin ile saç ve tırnak sağlığına yardımcı olur.
Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok faydalı mineral açısından zengin olan tavuk suyu, sağlıklı kemik gelişiminde önemli rol oynar. Bu nedenle çocuklara ve spor yapanlara ve menopoza bağlı kemik erimesi veya kemik kırığı sorunu olanlara öneriliyor.