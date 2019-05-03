Antik Mısır'ın lotusu: Nilüfer

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarında yetişen nilüferler gece olduğunda kapanarak suyun altına çekiliyor. Antimikrobil bir çiçek türü olan Nilüfer çiçeği tıbbi olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor