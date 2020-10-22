Antika tutkusuyla restoranında eski eşyaları sergiliyor

AA

İlçede babası ve amcasına ait restoranda küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Erşahan, 31 yaşına geldiğinde kendi iş yerini açtı.

Antikalara da meraklı olan Erşahan, ailesinden kalan eski eşyaları restoranında toplamaya başladı. Önce mutfak araç gereçleriyle başlayan ilgi, daha sonra farklı malzemelerden oluşan koleksiyona dönüştü.

Malzemeleri restoranının dekorasyonunda kullanan 48 yaşındaki Erşahan, biriktirdiği eşyaların sayısı artınca iş yerinde küçük bir müze oluşturdu.

Erşahan, iş yerinde bakır tava, tepsi, para, gazete, kurşun, tüfek, terazi, daktilo, radyo gaz lambası gibi birçok malzemeyi sergiliyor.

- Hedefi, eşyaları daha büyük bir yerde sergilemek

Erşahan, AA muhabirine, ilk olarak babasından ve amcasından kalan eşyaları restorana taşıdığını söyledi.

Amcasının da eski eşya tutkunu olduğunu anlatan Erşahan, "Eskileri seviyorum. Mermiler, tapular, şarapnel parçaları gibi birçok eşyayı toplamak hoşuma gidiyor." dedi.

Eşyaları biriktirmeye başladıkça merakının daha da arttığını anlatan Erşahan, bazı müşterilerinin eşyaları görmek için işletmesine geldiğini dile getirdi.

Malzemelere gözü gibi baktığını vurgulayan Erşahan, "Bazı müşterilerimiz evlerindeki eşyaları 'kaybolmasın' diye bize getiriyor. Buradaki eski eşyalara değer verdiğimizi bilerek getiriyorlar. Biz de sahip çıkıyoruz. Müşterilerimiz de bunları görmekten memnun, eskiye, tarihimize sahip çıktığımız için mutlular. Bazen hayatlarının bir parçasını burada buluyorlar." diye konuştu.

Erşahan, eşyalar için restoranının artık küçük geldiğini söyledi.

Alanya'daki geleneksel evlerden birinde topladığı ve yenilerini de ekleyeceği malzemeleri sergilemeyi düşündüğünü belirten Erşahan, yeni neslin bunları görmesini istediğini kaydetti.