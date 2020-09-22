İnsanlar ve diğer organizmalar, yapılarını ve fonksiyonlarını kimyasal reaksiyonlarla korumaktadır. Yaşamı sürdürmek için gereken tüm kimyasal reaksiyonlar, toplu olarak “metabolizma” ismiyle adlandırılmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonlarda, daha büyük moleküller daha küçük moleküllere bölünmekte ve daha küçük moleküller ise daha büyük moleküllere ayrılmaktadır.

Bir molekülün stabil olması için, doğru miktarda elektron içermesi gerekmektedir. Molekül olmaması gerektiği zamanda elektron kaybederse, serbest radikal haline dönüşebilir. Antioksidan kaynakları doğal veya yapay olabilir. Bazı bitki bazlı gıdaların antioksidanlar açısından zengin olduğu düşünülmektedir. Bitki bazlı antioksidanlar, bir tür bitki besleyici veya bitki bazlı besinlerdir.

Antioksidanların Faydaları Nelerdir?

Kalp Damar Sağlığınıza İyi Gelirler: Her ne kadar tüm antioksidanlar kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamasalar da C vitamini gibi bazı antioksidanlar bu özelliğe sahiptirler. C vitamini inme riskini %50’ye kadar düşürebilmektedir. Yapılan araştırmalarda bitkisel temelli ve bol bol taze meyve ve sebzelerden oluşan bir beslenme düzeninin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı görülmüştür. Meyve ve sebzelerin antioksidan dolu olmaları bu etkiyi sağlamaktadır.

Her ne kadar tüm antioksidanlar kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamasalar da C vitamini gibi bazı antioksidanlar bu özelliğe sahiptirler. C vitamini inme riskini %50’ye kadar düşürebilmektedir. Yapılan araştırmalarda bitkisel temelli ve bol bol taze meyve ve sebzelerden oluşan bir beslenme düzeninin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı görülmüştür. Meyve ve sebzelerin antioksidan dolu olmaları bu etkiyi sağlamaktadır. Bilişsel Sağlığınızı İyileştirir: Antioksidanlar; hafızayı iyileştirir, bunama riskini azaltırlar. E vitamini; depresyonu savuşturabilen bir antioksidandır ve bunun yanında antioksidanlar damar sağlığına iyi gelir, nöronları tamir eder ve yaşlanmayla birlikte gelen beyin hasarına engel olurlar. Antioksidanlar; merkezi sinir sisteminde de görev alırlar. İnflamasyonlara engel olur, zihinsel sağlığı iyileştirirler. Pek çok zihinsel rahatsızlık oksidatif hasarla ilişkilendirilmektedir ve bu da antioksidanların yardımı ile geri döndürülebildikleri anlamına gelir. Antioksidanların Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda da engelleyici bir rol oynadıkları görülmektedir. Karotenoid olarak adlandırılan antioksidanların tüketilmeleri yetişkinlerde bilişsel fonksiyonların iyileşmesini sağlamaktadır.

Antioksidanlar; hafızayı iyileştirir, bunama riskini azaltırlar. E vitamini; depresyonu savuşturabilen bir antioksidandır ve bunun yanında antioksidanlar damar sağlığına iyi gelir, nöronları tamir eder ve yaşlanmayla birlikte gelen beyin hasarına engel olurlar. Antioksidanlar; merkezi sinir sisteminde de görev alırlar. İnflamasyonlara engel olur, zihinsel sağlığı iyileştirirler. Pek çok zihinsel rahatsızlık oksidatif hasarla ilişkilendirilmektedir ve bu da antioksidanların yardımı ile geri döndürülebildikleri anlamına gelir. Antioksidanların Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda da engelleyici bir rol oynadıkları görülmektedir. Karotenoid olarak adlandırılan antioksidanların tüketilmeleri yetişkinlerde bilişsel fonksiyonların iyileşmesini sağlamaktadır. Artrit Tedavisine Yardımcı Olur: Antioksidanların romatoid artrit belirtilerini iyileştirebildikleri, rahatlama sağladıkları tespit edilmiştir. Bunun temel sebebi ise onların inflamasyon karşıtı özellikler göstermeleri.

Antioksidanların romatoid artrit belirtilerini iyileştirebildikleri, rahatlama sağladıkları tespit edilmiştir. Bunun temel sebebi ise onların inflamasyon karşıtı özellikler göstermeleri. Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilirler: Antioksidanlar serbest radikallerin verdikleri hasara engel olurlar ve bu radikaller kanser sebepleri arasında yer alırlar. Pek çok çalışmada antioksidanların kanser tedavisinde tedavi sürecini iyileştirdikleri görülmüştür. Ancak bazı kanser türlerini daha kötü hale getirebilme ihtimalleri mevcut ve bu nedenle öncelikle doktorunuza danışmanız gerekli.

Antioksidanlar serbest radikallerin verdikleri hasara engel olurlar ve bu radikaller kanser sebepleri arasında yer alırlar. Pek çok çalışmada antioksidanların kanser tedavisinde tedavi sürecini iyileştirdikleri görülmüştür. Ancak bazı kanser türlerini daha kötü hale getirebilme ihtimalleri mevcut ve bu nedenle öncelikle doktorunuza danışmanız gerekli. Görüşü İyileştirirler: Antioksidan vitaminlerin bol tüketimi yaşa bağlı göz dejenerasyonuna engel olabilir, hatta süreci geriye çevirebilir. C vitamini, E vitamini desteklerinin katarakt gelişimini 3 yıldan daha kısa sürede azaltabildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında lutein ve zeaxanthin antioksidanlarının göz hasarına engel oldukları tespit edilmiştir ve A vitamini ise gece körlüğüne engel olabilmektedir.