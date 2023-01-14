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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

İtalyan futbolunun eski yıldızlarından Antonio Cassano, Fenerbahçeli Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    Birçok Avrupa kulübünün radarında olan genç futbolcuya bir övgü de Antonio Cassano'dan geldi.
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızı Cassano, verdiği bir röportajda Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler:
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    "Tüm İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum; Arda Güler! Fenomen yeteneklere sahip biri. Maç görüntülerini internetten izlemeye çalışıyorum.
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    "GERÇEK FENOMEN"

    Arda Güler, gerçek bir yetenek. Sol ayaklı. 1.76 boyunda. 2005 doğumlu. Fenerbahçe'de zaman zaman ilk 11 oynuyor. Fenomen, gerçek fenomen! Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler'i muhakkak almasını söyledim.
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    Arda Güler'i ilk kez birkaç hafta önce izledim. Aşık oldum! Çılgın bir top sürme becerisi var. İnsanlar, Arda Güler için İtalya'da stadyumları doldururlar. Gerçek bir yetenek."
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

    Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, 13 karşılaşmada görev yaparken, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.  
  • Antonio Cassano'dan Arda Güler'e büyük övgü: Aşık oldum!

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