Anzhi - Gazovik Orenburg maçı istatistikleri

Rusya Premier Lig maçında Anzhi ile Gazovik Orenburg, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Anzhi 3 puanla 11. sırada, Gazovik Orenburg 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Anzhi, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gazovik Orenburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anzhi kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Gazovik Orenburg sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Anzhi önceki hafta CSKA Moscow mücadelesinde 4-0 yenildi.

Gazovik Orenburg ise Rostov karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Gazovik Orenburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gazovik Orenburg, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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