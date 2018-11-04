Anzhi - Yenisey düellosu

Anzhi ve Yenisey, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Anzhi 10 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Yenisey 6 puanda ve 16. sırada. Anzhi, son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yenisey, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; Anzhi galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Yenisey galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Anzhi son haftadaki Yenisey müsabasında 4-3 kazandı.

Yenisey, Anzhi karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Anzhi, 3 gol attı ve 10 gol yedi.

Yenisey, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yenisey 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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