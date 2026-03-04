Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri 2026: AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖF bahar dönemi sınav takvimi

        AÖF bahar dönemi sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman, ayın kaçında?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bahar dönemiyle birlikte sınav heyecanı da gündeme geldi. Binlerce AÖF öğrencisi, akademik takvimin açıklanmasının ardından ara sınav ve dönem sonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte bahar dönemine ilişkin tüm sınav tarihleri netleşti. Peki, AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında? İşte AÖF bahar dönemi sınav takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 19:24
        Açıköğretim sistemiyle eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci için bahar dönemi sınav süreci merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvim sonrası öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Açıklanan takvim, sınav hazırlıklarını planlamak isteyen öğrenciler için yol haritası oluşturdu. İşte AÖF vize sınavları hakkında bilgiler...

        AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        AÖF FİNAL SINAV TARİHİ

        AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        AÖF yaz okuku sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

