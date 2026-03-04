Açıköğretim sistemiyle eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci için bahar dönemi sınav süreci merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvim sonrası öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Açıklanan takvim, sınav hazırlıklarını planlamak isteyen öğrenciler için yol haritası oluşturdu. İşte AÖF vize sınavları hakkında bilgiler...