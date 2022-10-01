AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme tarihli, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.