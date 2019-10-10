AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? soruları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. aöf 2019-2020 akademik takvimini yayınladı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME 2019 NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF 2019-2020 kayıt yenileme tarihi ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri kayıt yenileme işlemleri, “Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi” ve “Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi” adımlarının ardından tamamlanacak. Kayıt yeniletecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki “Kayıt Otomasyonu” bağlantısı, “Kayıt Yenileme” linkinden yapabilecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı için öğrencilerin öncelikli olarak ders seçimi işlemlerini tamamlayarak ödeme bilgilerini oluşturmaları gerekiyor. Ödeme bilgileri, ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı” ödemesini 18 Ekim Cuma gününe kadar, kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirilebilecek. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim tarihinde internet, ATM ve mobil bankacılık üzerinden 23:30'a kadar ödeme yapılabilecek; ancak kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Bu nedenle kredi kartıyla ödeme yapmayı planlayan öğrencilerin, bu işlemi son güne bırakmaması gerekiyor.