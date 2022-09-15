Açıköğretim Fakültesinde öğrenim görecek olan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk defa kayıt yaptıracak ve kayıt yenileyecek olan öğrenciler son tarihlerin ne zaman olduğunu sorguluyor. Her yıl Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF kayıt yenileme dönemi duyurusu bu sene için de gerçekleşti. Söz konusu kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar…