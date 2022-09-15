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AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri, açıköğretim okuyan ve aday olanlar tarafından merak ediliyor. Her yıl yeni eğitim yılı başlamadan önce yapılan kayıt yenileme işlemleri için detaylar belli oldu. AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar…

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  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Açıköğretim Fakültesinde öğrenim görecek olan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk defa kayıt yaptıracak ve kayıt yenileyecek olan öğrenciler son tarihlerin ne zaman olduğunu sorguluyor. Her yıl Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF kayıt yenileme dönemi duyurusu bu sene için de gerçekleşti. Söz konusu kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar…
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merakla beklenen, AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.

    Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

    AÖF KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
  • AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

    Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

    2022-2023 AÇIKÖĞTETİM ÖĞRETİM KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN

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