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AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu gündemde. 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi sınavları tarihleri araştırılıyor. Kasım ayına giriş yapılmasıyla beraber öğrenciler "AÖF sınav yerleri belli oldu mu?, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" Sorularına yanıt arıyorlar. AÖF sınav giriş belgesi aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte AÖF sınav yerleri hakkında

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte AÖF sınav yerleri hakkında...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

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