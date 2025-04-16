AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 AÖF ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için heyecanlı başladı. Sınava sayılı günler kala, AÖF sınav giriş belgesi erişime sunuldu. AÖF vizelerinde öğrencilere, her ders için 20 sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF ara sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...
AÖF bahar dönemi vizelerinde geri sayım sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgesi 'http://aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 AÖF ara sınav tarihleri...
AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.
Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?
AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından iki hafta içerisinde erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının sonuna doğru açıklanması öngörülüyor.
AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
Nisan ayında uygulanacak AÖF ara sınavlarının ardından Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.