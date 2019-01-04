Açıköğretim AÖF final sınav yerleri belli oldu mu? Sorusunun cevabı Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Anadolu Üniversite resmi internet sayfasında AÖF sınavına nerede gireceğim? şeklindeki sorularına ulaşabilir ve sınav giriş belgelerinizi alabaileceksiniz. AÖF final sınavları 12 Ocak ve 13 Ocak tarihleri arasında binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıktan üniversite okuyan binlerce öğrenci AÖF final sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfasından ya da haberimizde bulunan linke tıklayarak öğrenci otomasyonu butonuna tıklayarak alabileceksiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

AÖF FİNAL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

AÖF SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin lehine diyebileceğimiz ders geçme notu 30’a indirildi. Hatırlarsanız geçme notu bundan önce 35 idi. Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.

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