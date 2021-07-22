Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF'ten açıklama geldi

AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Sorusu üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yaz okulunun başlaması ile birlikte yaz okulu sınavlarının da ne zaman ve nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte AÖF'ten yüz yüze sınav açıklaması

AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF'ten açıklama geldi

AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılan AÖF sınavları artık yüz yüze yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden sınavların yüz yüze yapılması ilgili açıklama geldi.

AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE OLACAK MI?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kuraklık uyarısı: Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli
GÜNDEM Kuraklık uyarısı! "Türkiye'de OHAL ilan edilmeli"
Son dakika: AK Partili Akbaşoğlu: Erken seçim değil, erken hazırlık
GÜNDEM Akbaşoğlu: Erken seçim değil, erken hazırlık
ÖSYM DUYURDU: 2021 DGS Taban puanları! İşte 2021 DGS kontenjan kılavuzu ve DGS kontenjanları
GÜNDEM 2021 DGS kontenjanları belli oldu!
VAHŞET! Son dakika: Öz kızını boğdu, bileklerini kesip evi yaktı
GÜNDEM Cinnet! Baba dehşeti! Kızını boğdu, kendi bileklerini ...
Bayramda hangi yollar ücretli, hangi yollar ücretsiz? Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler
GÜNDEM Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?
CUNDA DOLDU! Son dakika: Ayvalık’ta bayram yoğunluğu! Girişler durdu
GÜNDEM Ayvalık’ta bayram yoğunluğu! Cunda'ya giriş 4 saat ...
Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı
GÜNDEM Rize yine sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar ...
Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti neden yeşillenir?
GÜNDEM Kurban eti nasıl saklanır?
22 Temmuz 2021 Nöbetçi eczaneler listesi... Bayramda açık olacak nöbetçi eczaneler neler? (22 Temmuz)
GÜNDEM Bayramda eczaneler açık mı?
İKİYE BÖLÜNDÜ! Son dakika: Isparta'da korkunç kaza! Minibüs ikiye bölündü
GÜNDEM Minibüs ikiye bölündü! Korkunç kaza kamerada