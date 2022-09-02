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AÖF son kayıt tarihi ne zaman? Dersler ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kayıtlar başlamıştı. Peki, son kayıt tarihi nedir, güz dönemi dersleri ne zaman başlayacak? AÖF hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF son kayıt tarihi ne zaman? Dersler ne zaman başlıyor?
AÖF son kayıt tarihi ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kayıtlar başladı. Özellikle ikinci bir üniversite okumak için kayıt tarihlerini takip eden öğrenciler AÖF son kayıt tarihini merak ediyor. İşte, AÖF son kayıt tarihi, dönem harçları ve güz dönemine dair tüm merak edilenler...

AÖF SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, önlisans veya lisans bölümünden mezun olan öğrencilere sınavsız kayıt hakkı sağlıyor. Böylece, ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenciler istedikleri bölümü tercih edebiliyor.

2022-2023 AÖF dönemi ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlamıştı. AÖF son kayıt tarihi ise 17 Ekim olarak açıklandı. İşte, AÖF detaylı akademik takvimi;

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre
YENİ KAYIT* - İkinci Üniversite 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- ÖSYS Yeni Kayıt* 22 Ağustos 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma		 5 gün
- ANADOLUYÖS 22 Ağustos 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 57 gün
- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş		 ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş 12 Eylül 2022 Pazartesi
16 Eylül 2022 Cuma		 5 gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 10 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 8 gün
- 7417 Sayılı Af Başvuru (Güz Dönemi)
- 7417 Sayılı Af Kayıt (Güz Dönemi)		 05-30 Eylül 2022
10-14 Ekim 2022		 26 gün
5 gün

- 7417 Sayılı Af Başvuru (Bahar Dönemi)

- 7417 Sayılı Af Kayıt (Bahar Dönemi)

04 Ekim 2022 - 07 Kasım 2022

06-10 Şubat 2023

 34 gün
5 gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 03 Ekim 2022 Pazartesi
17 Ekim 2022 Pazartesi		 15 gün

AÖF'E NEREDEN BAŞVURULUR?

AÖF'e başvurular 17 Ekim'e kadar web sitesi üzerinden yapılacak. Ardından dönem harçlarını yatıran öğrenciler, ders seçme hakkı kazanacak.

AÖF BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF DÖNEM HARÇLARI NE KADAR?

AÖF'te birçok meslek dalı için eğitim veriliyor. Güz ve bahar dönemi olarak ikiye ayrılan eğitim dönemi için her öğrencinin belirlenen harç miktarını yatırması gerekiyor.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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