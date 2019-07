Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının ardından, derslerden başarısız olan öğrenciler için üç ders sınavı merak konusu. AÖF üç ders sınavı, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı ve en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencileri kapsıyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF 3 ders sınavı için resmi sayfası üzerinden duyuru paylaştı. Üç ders duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacaktır.

AÖF ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması, FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.