Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve ücreti belli oldu mu? 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihi araştırması sıklaştı. Bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının 21 Haziran tarihinde açıklanmasıyla gözler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavları ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve tarihi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte, yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 11 Haziran itibarıyla tamamlandı. Sonuçların da açıklanmasıyla düşük not alan öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili son bilgiler... 
  • AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve tarihi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte, yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

    AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.
  • AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve tarihi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte, yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

    AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür. 2023 yaz okulu ücretleri ise henüz belli olmadı. Kayıt kılavuzu açıklandığında ücretlerin netleşmesi bekleniyor.
  • AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve tarihi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte, yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
  • AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve tarihi: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte, yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

    Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.