Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri, ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yerini aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek olan 2. dönem sınavları için gözler resmi takvime çevrildi. Yapılan açıklamalara göre, AÖL 2. dönem sınavları mart ayında yüz yüze olarak gerçekleşecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları tam olarak hangi tarihlerde yapılacak?