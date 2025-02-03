Dış ticaret rakamları açıklandı Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracatında ve yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırıldı

Habertürk Giriş: 03.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:07 facebook

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