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        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHİ: MEB tarihleri duyurdu: Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman?

        AÖL sınav tarihleri: Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini duyurdu. Türkiye genelindeki 81 il ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacak sınavlar için geri sayım başlarken, binlerce öğrenci çalışmalarına hız verdi. Sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise merakla bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:17
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        Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Başarılı bir sonuç almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını bu takvime göre planlarken, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair duyurular da yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

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        AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

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        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

        2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

        1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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