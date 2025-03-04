Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Belgrad Ormanı'ndan kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Belgrad Ormanı'ndan kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul'da, yaklaşık 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 04.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadının son görüntüleri
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, yaklaşık 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'i, Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda Ece Gürel4e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.

        OTOBÜSTEN 12.56’DA İNİYOR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 2 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’in bulunması çabası birçok birimi harekete geçirdi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, Ece Gürel’in evden çıktığı ilk görüntülere elde edildi. Ardından yapılan çalışmalarda bindiği otobüse ait görüntülere ulaşıldı. Oturduğu Gültepe’den Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56(da’da inerken görülüyor.

        SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

        Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp bakarak yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor! Haberi Görüntüle
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Gürel
        #belgrad ormanı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması