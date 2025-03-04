Belgrad Ormanı'ndan kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, yaklaşık 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'i, Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Ece Gürel4e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.

OTOBÜSTEN 12.56’DA İNİYOR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 2 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’in bulunması çabası birçok birimi harekete geçirdi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, Ece Gürel’in evden çıktığı ilk görüntülere elde edildi. Ardından yapılan çalışmalarda bindiği otobüse ait görüntülere ulaşıldı. Oturduğu Gültepe’den Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56(da’da inerken görülüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp bakarak yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

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