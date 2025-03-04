CHP İstanbul il kongresine soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Giriş: 04.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:08
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
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