AÖL 3.dönem sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınavda iki aşamanın tamamlanmasının ardından gözler 3. dönem sınavlarına çevrildi. Sınav hazırlıkları devam eden öğrenciler AÖL sınavının tarihini ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, merak edilen soruların yanıtı...