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AÖL GİRİŞ EKRANI| Açık Lise sınavları başladı! MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?

AÖL giriş ekranı Açık Lise sınavlarının başlamasıyla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavları dün itibarıyla başladı. 2. dönem sınavlarına girecek öğrenciler 'AÖL sınav girişi nasıl yapılır?' ve 'MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte merak edilen soruların cevapları ve AÖL giriş ekranı...

AÖL GİRİŞ EKRANI| Açık Lise sınavları başladı! MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Açık öğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek. Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama haberimizde yer alıyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

MEB Açık Lise sınavlarının online yapılacağını açıkladı. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başlayacak olup 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI NASIL UYGULANIYOR?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

* Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

* Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÖL SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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