2025 2026 Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, kayıtlar nasıl yenilenir ve ücreti ne kadar?
Açıköğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL kayıt yenilemelerini tamamlamak zorunda. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemi sonrası sınavlara katılım sağlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihi, ücreti, ders seçimi gibi detaylar belli oldu. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, kayıtlar nasıl yenilenir ve ücreti ne kadar?
AÖL kayıt yenileme işlemleri için son güne gelindi. Henüz kayıtlarını yenilememiş olan adaylar AÖL kayıt yenileme yapmadan önce kayıt ücretini ödemeli. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden herhangi bir ödeme alınmayacak. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2025-2026 Açıköğretim AÖL sınav tarihlerine ilişkin bilgiler
AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül’de başlamıştı. Adaylar, işlemlerini 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet, banka ödeme kanalları ve MEB’in ilgili sayfaları üzerinden tamamlayabilecek.
AÖL KAYIT ÜCRETİ 2025
Kayıt ve kayıt yenileme ücreti bu yıl için 400 TL olarak belirlendi. Ödemeler; odeme.meb.gov.tr adresinden, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın ATM, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden ise herhangi bir ödeme alınmayacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yazılı sınav oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 10.00
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – Saat 14.00
3..Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – Saat 10.00
SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Adaylar, sınav giriş belgelerine şu tarihlerden itibaren erişebilecek: Belgeler aolweb.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.