AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül’de başlamıştı. Adaylar, işlemlerini 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet, banka ödeme kanalları ve MEB’in ilgili sayfaları üzerinden tamamlayabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ 2025

Kayıt ve kayıt yenileme ücreti bu yıl için 400 TL olarak belirlendi. Ödemeler; odeme.meb.gov.tr adresinden, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın ATM, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden ise herhangi bir ödeme alınmayacak.