AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2023-2024 Açık Lise 1. dönem kayıt yenilemen nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başladı. Kayıt süreci devam ederken gözler "AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzları ile AÖL kayıt ücreti de belli oldu. İşte 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Açık Lise kayıtları ve yeni ilk kayıt tarihleri araştırılıyor. Örgün eğitime devam edemeyenlerin ilgiyle takip ettiği Açıköğretim Lisesi kayıt ücreti ve kayıt kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? İşte MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri ve kayıt ücreti hakkında bilgiler...
AÖL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 15 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
AÖL KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ''Sınav katılım Ücretini'' ödemek zorundadır.
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar:
T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır.
MEB 2023-2024 AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ