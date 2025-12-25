Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB takvimi ile 2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi 2025: MEB Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavı 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. Merakla beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Aralık'ta yayımlandı. Sonuçlar ise değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile Açık Lise sınav sonuçları açıklanma tarihi belli olmuştu. Peki, 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:09
        1

        Açık Lise sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde düzenlenen sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖL sonuç tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, MEB ile Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        2

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.

        3

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, http://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

        1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

        2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

        3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

        4

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
