AÖL sınavlarında geri sürerken, sınavların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. 14 Ekim itibarıyla sona erecek AÖL kayıt işlemlerinin ardından açık lise öğrencileri sınav tarihlerini beklemeye başlayacak. Sınava katılım gösterecek öğrenciler AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman , nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...