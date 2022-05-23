Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 1. dönem ve 2. dönem geride kaldı. Sınava girecek kişiler 3. dönem sınavlarının tarihini ve online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...