AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte Açık Lise sınav tarihi hakkında...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.